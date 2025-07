GDF amplia acesso a diagnósticos e tratamentos oncológicos na rede pública

O GDF (Governo do Distrito Federal) lançou um programa “O câncer não espera. O GDF também não” que visa ampliar o acesso a diagnósticos e tratamentos oncológicos na rede pública. A iniciativa prevê mais de 1.300 novos atendimentos em três meses.



Agora, os pacientes diagnosticados com câncer terão um único fluxo para consultas, exames e tratamentos, com parcerias fechadas com o setor privado para agilizar ainda mais o atendimento.



O programa começou esta semana e já atendeu 48 pessoas no primeiro dia, das quais 23 iniciaram o tratamento imediatamente. O GDF também entrou em contato com mais 40 pessoas para participar do programa.



