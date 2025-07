GDF e Tribunal de Justiça do DF firmam acordo que cria comissão para resolver conflitos fundiários

O governo do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça firmaram um acordo de cooperação técnica para lidar com conflitos fundiários no DF. A cerimônia ocorreu na sede do TJ. A governadora em exercício do DF, Celina Leão, destacou que a iniciativa busca agilizar a resolução desses conflitos através da Câmara de Mediação, promovendo justiça social e dando atenção especial àqueles que mais necessitam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!