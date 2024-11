GDF entrega mais 352 apartamentos no Itapoã Parque, e total chega a 5,3 mil

O GDF, por meio da Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional), entregou mais 352 novos apartamentos no Itapoã Parque, nesta quarta-feira (16). Os imóveis são dos condomínios 45 e 48. Após a ação, o governo alcançou a marca de 5.312 unidades habitacionais entregues desde 2019.



O DF prevê que 50 mil pessoas passem a morar no Itapoã Parque, após investimento de R$ 1,7 bilhão. “É o momento de realizar o sonho da casa própria, neste belo empreendimento, dotado de escola e todos os equipamentos públicos para que a pessoa possa ter uma vida com dignidade”, comemorou o presidente da Codhab, Marcelo Gomide.