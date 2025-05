União Brasil e Partido Progressista criam federação e movimentam alianças políticas para 2026

A formação de uma federação nacional entre União Brasil e PP promete redefinir a política no Distrito Federal. Com essa aliança, Celina Leão, do PP, ganha força política, enquanto a oposição enfrenta desafios com múltiplos candidatos ao Buriti. A federação também atua como defesa contra a Cláusula de Barreira, protegendo o fundo partidário. A convocação de outros partidos, como PL, Republicanos e PSD, está prevista para convenções em maio de 2026.



