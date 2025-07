GDF lança Pró-Jovem Digital para capacitar jovens em novas profissões

O Governo do Distrito Federal lançou o projeto Pró-Jovem Digital, destinado a capacitar mais de 5 mil jovens em áreas como inteligência artificial, marketing digital e redes sociais. O programa atenderá jovens de 15 a 29 anos e inclui cursos presenciais em 12 regiões administrativas e online.



A iniciativa busca abrir portas no mercado de trabalho e reduzir a exclusão digital. Além disso, o programa Qualifica DF Móvel realizou uma formatura no Riacho Fundo 2, oferecendo mais de mil vagas em cursos como auxiliar administrativo e design gráfico, com foco em jovens mulheres, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade.



