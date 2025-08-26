Logo R7.com
GDF reinaugura a 10ª Delegacia de Polícia do Lago Sul (DF)

Delegacia foi ampliada e modernizada para melhor atender a população

DF Record|Do R7

O governo do Distrito Federal reinaugurou a 10ª delegacia de polícia. A unidade foi reformada e ampliada de 581 metros quadrados para 933 metros quadrados, visando atender melhor a região do Lago Sul, o Aeroporto Internacional de Brasília e mais de 80 condomínios.

A nova sede oferece acessibilidade com rampas e banheiros adaptados, salas de oitivas audiovisuais e um espaço exclusivo para acolhimento de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. O governo destacou a nomeação de mais de 4 mil policiais na Polícia Civil e Militar, reforçando os esforços em segurança na região.

