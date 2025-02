Governadores do Consórcio Brasil Central discutem segurança e ações integradas

Os governadores do consórcio Brasil Central reuniram-se para discutir segurança pública e planejamento de ações integradas no Distrito Federal. Um edital para a compra de helicópteros foi anunciado, com financiamento do Banco Regional de Brasília para aquisições no DF. O governador do DF, Ibaneis Rocha, destacou a necessidade de mais aeronaves para apoiar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e presidente do consórcio, propôs avanços em tecnologia e inteligência artificial. A união entre DF e Goiás também foi discutida para subsidiar passagens de ônibus, reduzindo o custo de R$ 12 para R$ 8 por viagem, viabilizando o acesso à mão de obra no Distrito Federal.



