Governo do DF entrega novos Centros de Referência da Mulher Brasileira até maio

O GDF (Governo do Distrito Federal) planeja entregar quatro novos Centros de Referência da Mulher Brasileira até o fim de maio deste ano. Os centros vão atender mulheres em situação de violência e vulnerabilidade. A vice-governadora Celina Leão anunciou a expectativa durante visita à unidade em construção no Sol Nascente, que será a primeira a ser inaugurada, prevista para março.



As unidades serão localizadas no Recanto das Emas, Sobradinho II, e São Sebastião. O investimento total de R$ 8,8 milhões, com R$ 4,9 milhões vindos de emendas federais e R$ 3,9 milhões da contrapartida do governo do DF, financiará equipes multidisciplinares e estruturas para acolhimento e capacitação profissional.