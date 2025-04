Governo do DF homenageia 462 artesãos com troféu Mérito Artesãs e Artesãos

O governo do Distrito Federal homenageou 462 artesãos com o troféu Mérito Artesãs e Artesãos. A cerimônia ocorreu no Museu Nacional da República e teve a participação de autoridades, secretários e parlamentares. Os selecionados foram reconhecidos por sua contribuição à cultura e ao empreendedorismo nas regiões administrativas. A vice-governadora Celina Leão destacou a importância do artesanato como fonte de riqueza e renda, além de expressar sua expectativa em criar uma feira pública para promover o setor na capital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!