Governo do DF lança ferramenta online para localizar unidades de saúde

O governo do Distrito Federal lançou uma ferramenta online chamada Busca Saúde DF. A nova plataforma ajuda os usuários a encontrar a unidade básica de saúde (UBS), unidade de pronto atendimento (UPA) ou hospital mais próximo. O site permite localizar rapidamente o serviço adequado em situações emergenciais.



