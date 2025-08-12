Logo R7.com
Governo do DF lança ferramenta online para localizar unidades de saúde

Nova ferramenta online direciona pacientes a UBS, UPA ou hospitais mais próximos no DF

DF Record|Do R7

O governo do Distrito Federal lançou uma ferramenta online chamada Busca Saúde DF. A nova plataforma ajuda os usuários a encontrar a unidade básica de saúde (UBS), unidade de pronto atendimento (UPA) ou hospital mais próximo. O site permite localizar rapidamente o serviço adequado em situações emergenciais.

