Governo do DF lança ferramenta online para localizar unidades de saúde
Nova ferramenta online direciona pacientes a UBS, UPA ou hospitais mais próximos no DF
O governo do Distrito Federal lançou uma ferramenta online chamada Busca Saúde DF. A nova plataforma ajuda os usuários a encontrar a unidade básica de saúde (UBS), unidade de pronto atendimento (UPA) ou hospital mais próximo. O site permite localizar rapidamente o serviço adequado em situações emergenciais.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas