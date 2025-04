Governo do DF lança programa Incentiva DF para combater a evasão escolar

O governo do Distrito Federal lançou o programa Incentiva DF, que oferece atividades extracurriculares no contraturno e uma bolsa social de R$ 200 mensais para jovens entre 15 e 18 anos incompletos inscritos no Cadastro Único. O programa, destinado a combater a evasão escolar, atenderá inicialmente 650 participantes durante um período de 12 meses. "Muitas vezes essa evasão não é pelo simples não querer ir. É porque não tem dinheiro para ir", explicou um porta-voz do governo, destacando que o programa visa proporcionar suporte financeiro e promover o autoconhecimento, a convivência social e o respeito pela cidade.



