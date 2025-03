Governo estuda nova faixa salarial do Minha Casa Minha Vida para classe média

O Palácio do Planalto está avaliando a criação de uma nova faixa salarial no programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias da classe média com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. Esta nova faixa permitirá o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil. Os recursos previstos para essa iniciativa totalizam R$ 18 bilhões, provenientes do fundo social do pré-sal. A proposta visa recuperar a popularidade do governo com a classe média e frear a desaceleração econômica, sem impactar a meta fiscal, já que será considerada uma movimentação de despesa. O orçamento do programa será votado em abril, após o retorno dos presidentes do Senado e da Câmara de uma viagem ao Japão.



