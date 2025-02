Governo lança programa para qualificar bombeiros e agilizar atendimentos em desastres

Para enfrentar os grandes desastres que acontecem no Brasil, foi lançado nesta quinta-feira (13) o programa Respad (Resposta em Operações Integradas para Atuação em Situações de Desastres), para qualificar bombeiros e adquirir equipamentos necessários em emergências.



Em 2024, mais de mil bombeiros atuaram em operações após enchentes no Rio Grande do Sul, com atuação conjunta entre corporações dos 27 estados. A queda da ponte entre Maranhão e Tocantins também demandou cooperação interestadual. Além disso, o aumento de 46% nos focos de incêndio em 2023 destacou a necessidade de mobilização integrada.



O Respad pretende facilitar operações envolvendo forças estaduais e federais, unificando a resposta a desastres e aprimorando protocolos de atuação. O projeto receberá suporte de várias instituições, como Ministérios do Meio Ambiente e da Defesa, além de polícias e Defesa Civil, promovendo uma resposta mais rápida e eficaz.