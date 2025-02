Homem é indiciado por homicídio após atirar em vizinho por vaga de estacionamento

Uma briga por vaga de estacionamento em Samambaia terminou na morte de Adriano de Jesus Gomes, motorista de van escolar. Francisco Evaldo de Moura, responsável pelos disparos, se entregou à polícia e foi indiciado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma. A discussão entre os dois era antiga, envolvendo a reclamação de Francisco sobre o ônibus escolar de Adriano sujando seu carro. Francisco alegou legítima defesa, mas a polícia descartou essa hipótese, apontando que as vítimas não reagiram de forma agressiva. A arma do crime, pertencente ao filho do culpado, um militar, foi utilizada após ele perseguir as vítimas até o portão de sua casa. Ele permanecerá preso preventivamente até nova decisão judicial.