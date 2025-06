Homem morre após ser atingido por placas de concreto em obra próximo ao Tororó, no DF

Um homem de 32 anos morreu após ser atingido por duas placas de concreto que caíram de um caminhão em um canteiro de obras na região do Tororó, em São Sebastião (DF). Os bombeiros foram acionados para o local, mas a vítima já estava sem vida. A polícia investiga as causas do acidente.



