Ibaneis entrega escrituras e contratos de regularização para empresários do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregou na manhã desta quarta-feira (6) 100 escrituras e contratos de regularização para empresários da capital do país. A iniciativa é dos programas Desenvolve-DF e Pró-DF, que conferiu 1.000 escrituras desde o começo do governo. Segundo a Terracap algumas empresas esperam por regularização há 20 anos.