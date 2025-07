Inaugurado em Santa Maria (DF) Comitê de Proteção à Mulher

O comitê de proteção à mulher foi inaugurado em Santa Maria (DF) e funciona dentro da administração regional. O espaço é destinado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica no DF. Servidores auxiliam na identificação e notificação das ameaças aos direitos dessas mulheres, podendo acionar a autoridade de segurança quando necessário.



Este é o sétimo comitê do tipo no DF, com unidades também em Itapoã, Ceilândia, Lago Norte, Estrutural, Sobradinho e Águas Claras, operando sem agendamento prévio e oferecendo atendimento gratuito durante a semana.



