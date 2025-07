Incêndio atinge depósito em Taguatinga (DF) e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio em um depósito localizado na QNL 21, em Taguatinga (DF), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na manhã desta quinta-feira (17). Moradores acionaram os militares após perceberem uma densa fumaça saindo de um galpão anexo a uma residência.



As chamas foram combatidas com o uso de mangueiras e rapidamente controladas. Após o rescaldo, os bombeiros realizaram buscas no interior do galpão, mas não encontraram vítimas. A perícia foi acionada para identificar a causa do incêndio, que permanece sob investigação.



