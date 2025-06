Incêndio destrói galpão em Brazlândia (DF)

No início da tarde desta sexta-feira (20), um galpão no INCRA 7 em Brazlândia (DF) pegou fogo. O local, utilizado como depósito e despacho de mercadorias, abrigava dois caminhões e um baú carregado com soja. Ao lado, havia uma câmara fria móvel. Os bombeiros foram acionados e apagaram o incêndio, mas não conseguiram salvar os equipamentos. Não houve vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!