Incêndio no Recanto das Emas desabriga 61 pessoas no DF

Um incêndio de grandes proporções ocorreu na quadra 406 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, deixando 61 pessoas desabrigadas, incluindo 20 famílias. As causas do incêndio estão sob investigação pela Polícia Civil, que considera a possibilidade de usuários de drogas estarem envolvidos, uma vez que relatos sugerem que o fogo pode ter sido iniciado por um cigarro deixado aceso. As famílias perderam eletrodomésticos e outros pertences. O governo disponibilizou abrigo e assistência alimentar, e doações estão sendo recebidas no local para ajudar os afetados. O governo anunciou possíveis auxílios para as vítimas.



