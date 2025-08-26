Incêndios criminosos e naturais preocupam autoridades no DF

Um incêndio criminoso ocorreu em uma chácara no conjunto 5 do Parque Ecológico Areal, Arniqueira (DF). Um homem de 18 anos com antecedentes criminais e um adolescente de 15 foram identificados como responsáveis. O adulto assumiu a autoria, alegando problemas mentais, e foi autuado pela polícia. Se o fogo tivesse se alastrado para a área de preservação permanente, as penas poderiam incluir 4 a 6 anos de prisão.



Durante o último fim de semana, o DF registrou 102 incêndios, consumindo mais de 304 hectares. Em Goiás, chamas atingiram 4.370 hectares, perto do Parque Estadual Terra Ronca, com a ajuda de brigadistas e bombeiros na contenção. As autoridades alertam para o risco de faíscas durante a estação seca e pedem que a população informe suspeitas pelo 190 e 193.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!