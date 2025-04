Inep divulga avaliação da qualidade do ensino superior no Brasil

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta sexta-feira (11) a situação da qualidade do ensino superior no Brasil, avaliando 192 universidades, das quais 110 são federais. Destas, 21,4% obtiveram nota máxima, com nenhuma apresentando média ruim.



Das 2.101 instituições avaliadas, 31,1% registraram nota máxima, sendo 33% de escolas públicas e 33% privadas. Entre 705 cursos, medicina e fisioterapia se destacaram por bom desempenho, junto com Engenharia Ambiental e cursos tecnológicos, mostrando resultados acima do esperado.



