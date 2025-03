Início das medidas restritivas para conter a pandemia da Covid-19 no DF completa cinco anos

Nesta terça-feira (11), o Distrito Federal completa cinco anos do início das medidas restritivas adotadas para conter a pandemia da Covid-19. À época, um decreto determinou o fechamento de estabelecimentos para prevenir o contágio do vírus. Até fevereiro de 2025, a região resgistrou 959.480 casos e 12.032 óbitos. A vacinação, iniciada em janeiro de 2021, trouxe esperança, e novos protocolos ajudaram a reduzir a letalidade da doença.



Atualmente, a Covid-19 é tratada como uma infecção respiratória comum nos consultórios. Citando o impacto pessoal da pandemia, a costureira Luzanira Alves relembra como teve que transformar seu negócio, passando a produzir máscaras. Já Kleyton Farias compartilha sua experiência de perda do emprego em um restaurante e a recuperação recente com a compra de um apartamento. A experiência reforçou o uso de máscaras e a importância da informação na tomada de decisões médicas.



