Inmet emite alerta de baixa umidade em Brasília para o final de semana

Recomenda-se hidratação adequada e cautela ao realizar atividades físicas durante horários críticos

DF Record|Do R7

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a umidade mais baixa do ano em Brazlândia, com 9%. Foi emitido alerta vermelho para baixa umidade em cinco estados e no Distrito Federal.

A previsão do tempo indica temperaturas entre 16 °C e 30 °C no final de semana, com umidades variando entre 20% e 60%. Recomenda-se hidratação adequada e cautela ao realizar atividades físicas durante horários críticos.

