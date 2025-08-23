Inmet emite alerta de baixa umidade em Brasília para o final de semana

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a umidade mais baixa do ano em Brazlândia, com 9%. Foi emitido alerta vermelho para baixa umidade em cinco estados e no Distrito Federal.



A previsão do tempo indica temperaturas entre 16 °C e 30 °C no final de semana, com umidades variando entre 20% e 60%. Recomenda-se hidratação adequada e cautela ao realizar atividades físicas durante horários críticos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!