Inverno se aproxima e Distrito Federal enfrenta mínimas de até 12°C

O inverno começa oficialmente no dia 20 de junho, mas o Distrito Federal já registra madrugadas frias, com temperaturas mínimas entre 12°C e 13°C, segundo o Instituto de Meteorologia. Durante o dia, as máximas variam de 24°C a 25°C, enquanto a umidade relativa do ar chega a 90% nas primeiras horas da manhã e cai para cerca de 30% à tarde. No último fim de semana, a sensação térmica chegou a 9,4°C em algumas regiões. Com a queda de temperatura, é importante reforçar os cuidados para enfrentar o clima seco e o frio típico da estação.



