Jogo da Copa do Brasil provoca mudanças no trânsito próximo ao Mané Garrincha nesta quarta

Durante o jogo entre Aparecidense e Fluminense pela Copa do Brasil na Arena BRB Mané Garrincha, que ocorre nesta quarta-feira (21), o Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) realizará fiscalização para melhorar o tráfego.



Além de patrulhamento em pontos fixos, painéis eletrônicos orientarão motoristas e pedestres. Táxis terão estacionamento exclusivo no Planetário, enquanto veículos de aplicativo utilizarão área em frente à Torre de TV.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!