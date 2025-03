Justiça determina afastamento de servidor que chutou e socou animal no hospital veterinário

Um servidor da unidade de zoonoses do Distrito Federal foi afastado por determinação da Justiça após ser indiciado por agredir um cachorro sob seus cuidados. Testemunhas relataram que ele desferiu socos e chutes no animal, interrompendo apenas quando uma funcionária interveio. O caso ocorreu em 19 de fevereiro durante um procedimento de castração. O cão era parte de resgates da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) na operação Êxodo 66.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!