Mãe de jovem esfaqueado em tentativa de latrocínio relata medo de perder o filho

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado em Águas Claras (DF) durante uma tentativa de latrocínio. A mãe falou sobre o medo de perder o filho e relatou preocupação com a segurança e disse que a rotina da família mudará para garantir mais proteção.



Ele estava retornando da escola quando foi surpreendido por dois criminosos, sofrendo uma facada na costela e tendo seu celular roubado. Segundo a mãe do jovem, ele havia mudado o trajeto habitual para acompanhar uma amiga até o condomínio dela. O ferimento não atingiu o pulmão e ele já recebeu alta hospitalar.



A polícia ainda não localizou os criminosos e a 21ª Delegacia está investigando o caso. A Secretaria de Segurança Pública reportou uma redução nos casos de roubos a pedestres em Águas Claras este ano. Contudo, a polícia está intensificando o policiamento na área, contando com a ajuda do Regimento de Polícia Montada..



