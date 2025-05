Maior congresso de saneamento da América Latina discute desafios do acesso básico no DF

O Congresso da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) acontece esta semana em Brasília , reunindo especialistas para discutir o tema "saneamento para quem não tem". O evento, considerado o maior encontro do setor da América Latina e feito a cada dois anos, espera um público de 15 mil pessoas nesta edição.



Durante a abertura do congresso, o governador Ibaneis Rocha enfatizou que o Distrito Federal é referência nacional em saneamento, com 99% dos lares abastecidos com água potável e 96% com coleta de esgoto. Destaque para projetos em Vicente Pires e Sol Nascente, que melhoram as condições sanitárias locais e têm previsão de conclusão para o fim do ano. A região de Santa Luzia receberá R$ 300 milhões em obras para transformar a infraestrutura local.



