Mais acidentes com patinetes elétricos no DF: vítimas podem não recuperar movimentos

O uso de patinetes elétricos no Distrito Federal teve um aumento de acidentes entre abril e julho, com 30 pessoas atendidas no Hospital de Base devido a quedas ou colisões. A maioria dos feridos são homens entre 18 e 40 anos.



Rodrigo do Carmo, chefe da Ortopedia, explica que os traumas comuns envolvem membros como joelho, pé, mão e, em alguns casos, quadril. Esses ferimentos podem exigir cirurgias complexas e recuperação prolongada.



O uso seguro dos patinetes requer capacete, idade superior a 18 anos e evitar calçadas. No entanto, a falta de responsabilidade e fiscalização são preocupações, já que muitos usam os patinetes sem observar as normas de segurança.



