Mais de 100 Armas Brancas Apreendidas Durante o Carnaval no DF

Durante o carnaval no Distrito Federal, a Polícia Militar apreendeu mais de 400 armas brancas, incluindo facas e outros objetos cortantes, como tesouras e canivetes, em revistas realizadas em pontos de festa. Essas ações visam prevenir crimes por foliões. Além disso, recentes incidentes de crimes com facas chamam a atenção, como o assassinato de uma motorista de aplicativo e uma briga mortal no Recanto das Emas. O delegado Fernando Fernandes esclarece que, segundo a legislação, qualquer objeto cortante, até mesmo uma simples chave, pode ser considerado uma arma branca. As forças de segurança realizam ações contínuas para retirar tais itens de circulação, concentrando-se em áreas de alta criminalidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!