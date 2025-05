Mais de 40 mil eleitores no DF precisam regularizar título até 19 de maio

Cerca de 5 milhões de brasileiros precisam regularizar sua situação eleitoral até 15 de maio, sob risco de ter o título cancelado. No Distrito Federal, 41 mil pessoas estão nessa situação. A não regularização impede a votação, a posse em cargos públicos e a participação em licitações.



Consultas podem ser feitas gratuitamente no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) ou pelo aplicativo e-Título. Grupos especiais, como idosos acima de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos, não são obrigados a regularizar. É importante estar atento para evitar golpes durante o processo.



