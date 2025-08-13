Médico de Brasília desenvolve sistema de diagnóstico com inteligência artificial

O cardiologista Luiz Sérgio Carvalho criou o sistema TAMIS-IA em Brasília para auxiliar no diagnóstico de doenças raras e crônicas. "Um grande foco do nosso trabalho tem sido identificar doenças da imunidade", afirmou o médico. O projeto está em fase experimental em duas unidades básicas de saúde do DF, onde 12 mil pacientes foram cadastrados. Desses, 180 foram diagnosticados com doenças raras. A expectativa é que a TAMIS-IA opere em larga escala no próximo ano e amplie seu uso para outras condições médicas.



