Mercado em movimento: corridas de rua estão em alta no DF

No Mercado em Movimento desta quinta-feira (21), o DF Record mostra o crescimento dos eventos de corrida de rua na capital federal. Segundo a Federação de Atletismo do DF, o Distrito Federal está entre os três maiores mercados de corridas do país. Um negócio que movimenta mais de R$ 30 milhões em um único evento, que envolve atletas, planejamento e vários outros setores.