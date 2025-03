Mercado em Movimento: setor de automação movimenta R$ 50 milhões por mês no DF

Em Brasília , a automação está revolucionando residências e escritórios, movimentando R$ 50 milhões por mês. Com tecnologia acessível, as soluções variam de R$ 30 mil a R$ 70 mil. Controles eletrônicos para luzes, cortinas e fechaduras digitais são parte dessa transformação.



Igor Calvert, usuário da tecnologia, destaca a facilidade de controlar tudo pelo celular, mesmo estando longe de casa. Enquanto Cláudio Schuller, empresário do setor, relata que sua empresa automatizou 100 imóveis no ano passado e, em 2025, planeja dobrar esse número. O mercado, com 15 empresas e mais de 100 empregos na capital federal, reflete o aumento da demanda por conforto e segurança.



