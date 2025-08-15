Microcrédito oferece baixos juros e impulsiona pequenos agricultores do Brasil

O microcrédito é um empréstimo direcionado a pequenos empreendedores de baixa renda, beneficiando empresários de pequeno porte e agricultores. Com um total de R$ 2 bilhões disponíveis, cerca de 100 mil famílias das regiões Norte e Centro-Oeste poderão usufruir do benefício. O crédito possui juros baixos, de apenas 0,5% ao ano, e é pago em até 12 meses.



Homens podem solicitar até 12 mil reais, mulheres até 15 mil, e famílias com filhos entre 18 e 29 anos têm direito a mais 8 mil. Adicionalmente, há bônus de adimplência de 40% para moradores do Norte e 25% para os do Centro-Oeste.



Para obter o crédito, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovar a posse da terra onde trabalham. Este programa oferece um suporte essencial para impulsionar diversas atividades, como criação de vacas e produção de doces, melhorando a produtividade e a qualidade de vida dos agricultores.



