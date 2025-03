Moradores do Plano Piloto convivem com invasões de áreas de lazer e vias públicas

A crescente presença de barracas e pessoas em situação de rua no Plano Piloto preocupa moradores, que relatam invasões em áreas públicas e riscos à segurança. A secretária Ana Paula Marra afirmou que todas essas pessoas foram abordadas, mas recusaram ajuda nas casas de acolhimento do GDF. Segundo Marra, muitos preferem se manter no local devido ao fluxo de doações.



A polícia alerta que esses acampamentos podem servir de esconderijo para criminosos. A situação é agravada por uma liminar do STF que impede remoções forçadas, dificultando ações governamentais e exigindo uma solução mais efetiva e informada por parte da sociedade.



