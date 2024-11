Moradores se sentem inseguros com falta de iluminação pública em Samambaia Norte

Moradores de Samambaia Norte, no Distrito Federal, denunciam a falta de iluminação pública nas ruas da região. Eles afirmam que estão há cerca de 15 dias no escuro. Diversas pessoas registraram em vídeo a situação no local, que tem colocado a população que precisa esperar por transporte em pontos de ônibus ou caminhar pelas ruas em perigo.



O comerciante José de Araújo tem uma padaria na região. O estabelecimento está fechando mais cedo e perdendo faturamento por causa do escuro. Ele afirma que se sente inseguro quando chega na loja de madrugada para trabalhar. De acordo com a CEB (Companhia de Energia Elétrica de Brasília), o furto de cabos é uma causa importante das interrupções na rede de iluminação pública.



A companhia afirmou ainda que assim que identifica a falta de iluminação ou equipamento danificado, uma equipe é enviada para fazer a manutenção o mais rápido possível. E ressaltou que as notificações devem ser feitas pelo número 155, pelo aplicativo Ilumina DF ou pelo site da CEB. A administração da cidade informou que pode enviar um oficio à CEB reforçando a demanda desde que seja enviado o endereço completo da ocorrência.