Motorista bate em árvore ao dirigir em cima de calçada no Jardim Botânico (DF)

Uma mulher de 58 anos dirigia no Jardim Botânico (DF) quando subiu na calçada e bateu em uma árvore. Os bombeiros confirmaram que não houve feridos. A Polícia Militar foi acionada, e a mulher recusou o teste do bafômetro, sendo autuada por embriaguez ao volante, com multa de quase R$ 3 mil. O veículo estava com licenciamento vencido desde 2021.



