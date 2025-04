Mulher de 46 anos é morta pelo parceiro no Sol Nascente (DF)

Valdete Silva Barros, 46 anos, foi morta pelo companheiro em sua chácara no Sol Nascente (DF), após uma discussão. O agressor, de 53 anos, perfurou Valdete na coxa, causando sua morte por perda de sangue. Ele passou a noite com o corpo e, no dia seguinte, ligou anonimamente aos bombeiros. A polícia foi acionada, mas, como não houve flagrante, ele foi liberado, gerando revolta na família. A filha de Valdete, Ludmila, revelou que o relacionamento era conturbado e que temem pelo próprio bem-estar. A Secretaria de Segurança Pública alerta sobre canais para denúncia de violência doméstica. A polícia civil já solicitou a prisão do agressor. A família busca justiça, expressando sua dor e insegurança.



