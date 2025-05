Mulher é agredida em bar no Guará (DF) e teme sair de casa

Uma mulher foi agredida em um bar na QE 4 do Guará (DF). Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem chutou a cadeira onde ela estava sentada, fazendo-a cair no chão. A vítima, que havia chegado ao local para encontrar uma amiga, não conhecia o agressor e ficou traumatizada após o ocorrido.



Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. O suspeito alegou à polícia que teve seu carro danificado pela vítima. A investigação continua.



