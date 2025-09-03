Mulher é presa com 13 quilos de cocaína no aeroporto de Brasília

A Polícia Federal prendeu uma mulher em flagrante na madrugada desta terça-feira (2) no aeroporto internacional de Brasília. Ela tentava embarcar com 13 quilos de cocaína escondidos em um compartimento interno da mala. A passageira tinha como destino a Índia, com conexões no Panamá e na Holanda. A mulher foi autuada por tráfico internacional de drogas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!