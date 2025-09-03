Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Mulher é presa com 13 quilos de cocaína no aeroporto de Brasília

Polícia Federal flagrou a passageira tentando embarcar para a Índia com droga escondida na mala

DF Record|Do R7

A Polícia Federal prendeu uma mulher em flagrante na madrugada desta terça-feira (2) no aeroporto internacional de Brasília. Ela tentava embarcar com 13 quilos de cocaína escondidos em um compartimento interno da mala. A passageira tinha como destino a Índia, com conexões no Panamá e na Holanda. A mulher foi autuada por tráfico internacional de drogas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Índia
  • Internacional (time)
  • Países Baixos (Holanda)
  • Panamá
  • PF (Polícia Federal)
  • Polícia
  • Tráfico internacional

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.