Nova praça é inaugurada no Gama (DF) com investimentos de empresários

Os moradores do Gama (DF) celebram a inauguração de uma nova praça na Quadra Parque, parte do programa Adote Praça, destinado à recuperação de espaços públicos. Este programa já direcionou R$ 60 milhões para 140 projetos no Distrito Federal. Durante a inauguração, o governador Ibaneis Rocha discutiu a criação de uma estação urbana e a regularização de áreas como Ponte Alta, além de novos empreendimentos habitacionais.



