Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Nova tecnologia de biometria é testada no metrô do Distrito Federal

O teste, que visa praticidade e segurança, durará dois meses, e as demais catracas continuarão operacionais

DF Record|Do R7

O metrô do Distrito Federal iniciou testes com um sistema de biometria nas estações Águas Claras e Concessionárias que permite a entrada apenas com a aproximação da palma da mão. A tecnologia, acessível para idosos, policiais militares e bombeiros, requer um cadastro prévio com CPF e identidade.

"Gostei muito, porque evita a gente estar confrontando funcionários, muitos não entendem", disse uma das usuárias. O teste, que visa praticidade e segurança, durará dois meses, e as demais catracas continuarão operacionais. "É mais fácil que tomar bala de criança", brincou outro usuário sobre a rapidez do cadastro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)
  • Distrito Federal
  • Idosos
  • Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo)
  • Tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.