Nova tecnologia de biometria é testada no metrô do Distrito Federal

O metrô do Distrito Federal iniciou testes com um sistema de biometria nas estações Águas Claras e Concessionárias que permite a entrada apenas com a aproximação da palma da mão. A tecnologia, acessível para idosos, policiais militares e bombeiros, requer um cadastro prévio com CPF e identidade.



"Gostei muito, porque evita a gente estar confrontando funcionários, muitos não entendem", disse uma das usuárias. O teste, que visa praticidade e segurança, durará dois meses, e as demais catracas continuarão operacionais. "É mais fácil que tomar bala de criança", brincou outro usuário sobre a rapidez do cadastro.



