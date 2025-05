Nova unidade da Casa da Mulher Brasileira é inaugurada no Sol Nascente (DF)

Uma nova unidade da Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada no Sol Nascente (DF), com a presença da vice-governadora, Celina Leão, e outras autoridades. O centro funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, oferecendo suporte a mulheres em situação de violência.



O investimento foi de R$ 1,6 milhão. A escolha do Sol Nascente visa atender mulheres em situação de vulnerabilidade que não conseguem acessar a unidade de Ceilândia. Unidades adicionais serão inauguradas em São Sebastião, Sobradinho 2, Gama e Recanto das Emas.



