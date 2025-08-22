Novas candidaturas movimentam eleições para o Senado no DF

O cenário político no Distrito Federal está em movimento com novas candidaturas e mudanças de partido. Pesquisas indicam Michelle Bolsonaro e Ibaneis Rocha como líderes nas intenções de voto. No campo progressista, Erika Kokay e Leila do Vôlei são citadas, com possibilidade de uma unificação das esquerdas, embora nenhuma tenha desistido da candidatura.



Leila do Vôlei considera uma transferência para o PSD, conforme confirmado por sua assessoria. Outros nomes, como José Reguffe e Francisco Caputo, também surgem na disputa pelo Senado, em um jogo estratégico que ainda se desenrola.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!