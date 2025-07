Novas denúncias de furtos em hospitais públicos do DF

No Distrito Federal, novas denúncias surgem sobre furtos de alianças em hospitais públicos. Após casos no Hospital Regional de Ceilândia, uma paciente relatou furto no Hospital Regional de Taguatinga. Letícia, uma das vítimas, acordou de um procedimento e percebeu que sua aliança havia desaparecido. Outro caso foi relatado por Fabiano, dopado durante um exame e também ficou sem aliança. Wesley, ao ser atendido após um acidente, foi outra vítima.



No total, seis pessoas já registraram ocorrências. A Secretaria da Saúde afastou um enfermeiro apontado como suspeito, e as investigações prosseguem na 15ª Delegacia de Polícia em Ceilândia.



