Novas linhas de ônibus começam a operar no Paranoá e Itapoã

A partir desta segunda-feira (11), duas novas linhas de ônibus estão operando na região do Paranoá: 100.7 e 101.2, ligando o local à W3 Sul e W3 Norte. A linha 0.759 no Itapoã terá um aumento de 38 viagens, enquanto a linha 0.101 será desativada. Ao todo, a Secretaria de Transporte e Mobilidade alterou 14 linhas com ampliação nos itinerários e frequências. Detalhes podem ser consultados no site semob.df.gov.br.



