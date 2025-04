Novas regras para emissão de notas fiscais eletrônicas para MEIs; veja mudanças

Microempreendedores que compram ou vendem produtos devem agora incluir o código de regime tributário número 4 na emissão de suas notas fiscais. Esta mudança facilita a identificação das empresas e a definição correta da tributação, enquanto o valor do Documento de Arrecadação Simples Nacional permanece acima de R$ 70. A ausência do código pode resultar em multas e problemas na prestação de contas.



