Novo viaduto busca melhorar trânsito entre Sobradinho e Planaltina, no DF

O governo anunciou a construção de um viaduto no km 22 da BR-020, na junção com a DF-128, entre Sobradinho e Planaltina. A obra é parte do projeto BRT Norte, que inclui também a construção de uma terceira faixa na rodovia, novas passarelas e a recuperação do asfalto.



Além disso, a DF-128 será duplicada. O viaduto promete aumentar a segurança no trânsito, eliminando manobras perigosas e aliviando engarrafamentos que afetam cerca de 90 mil motoristas diariamente. O corredor exclusivo de ônibus do BRT Norte ligará Planaltina a Sobradinho até o Plano Piloto, encurtando o tempo de viagem para milhares de passageiros.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!